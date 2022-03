Tõnu Mertsina: Kui oluline ikkagi võib olla Venemaa agressiooni mõju kaubandusele?

Impordihinnad on juba alates möödunud aasta oktoobrist kasvanud ekspordihindadest kiiremini. Seega on ettevõtete välismaalt ostetud tootmissisendite ja muude kaupade hinnakasv ületanud nende hindade kasvu, millega ettevõtted on oma toodangut välismaale müünud. Toorainete hinnakasv on kiirenenud ja need hinnad jäävad lähiajal kõrgeks. Samuti suureneb tööjõukulu, mis koos kõrgele tõusnud toorainete hindadega tõstavad ettevõtete tootmiskulusid. Eestis on ekspordihindade kasv küll väga kiire, kuid see on kiire ka enamikel meie kaubanduspartneritel, mis tähendab, et veel on liiga vara öelda, kui palju või kas üldse see kahjustab Eesti ekspordi konkurentsivõimet. Kuigi juba mitu kuud on Eestist eksporditud kaupade osakaal euroalal vähenenud, siis pikemas tagasivaates, eriti aga alates pandeemia algusest, on see tublisti suurenenud.