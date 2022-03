Telia ja Elisa muudavad sideteenuste hindu Ukraina suunal

Vahemikus 11.03-21.03 saavad kõik Ukrainas viibivad Telia kliendid kasutada rändlusteenust (mobiilikõned, SMS-id, mobiilne internet) piiranguteta ja tasuta. Samuti on Telia võrgust (Eestist) saadetavad tekstisõnumid Ukraina suunakoodiga numbritele vahemikus 11.03-21.03 tasuta. Samal perioodil rakendub kõigile Telia klientidele Eestist Ukrainasse helistamisel soodushind 0,31€/minut. Kehtestatud hind on märkimisväärselt soodsam Telia tavapärasest hinnast ning Telia ise kõnealust soodushinda rakendades tulu ei teeni.

„Oleme kahjuks tasuta kõnede puhul tuvastanud süsteemseid ja ulatuslikke petuskeeme, mille tulemusel on läinud kuuekohaline summa Ukraina abistamise asemel petturitele. Tänases olukorras on seda veel eriti valus tõdeda, kuna tasuta helistamise võimalus oli loodud Ukraina inimeste toetuseks ja abistamiseks,“ põhjendas muudatust Telia ärikliendiüksuse juht Holger Haljand. Tema kinnitusel jätkab Telia siiski kõigi võimaluste piires oma teenuste soodustingimustel pakkumist Ukraina suunal ning informeerib kõigist muutustest ka avalikkust.

Alates esmaspäevast on Eestist Ukrainasse tavatariifsetele numbritele helistades kõnede hinnaks 0,30 €/minut ja SMS-id 0,11€/sõnum. Uus kõneminuti hind on poole soodsam tavahinnakirjast ja kõik kõned on Elisale oma hinnaga, ehk ettevõte kõnedest tulu ei teeni. Lisaks on alates esmaspäevast soodushind ka Ukrainas viibides, kus kõnede vastuvõtmine ja väljahelistamine hakkab maksma 0,30 €/minut.