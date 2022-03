Tallinna börs lõpetas nädala tõusuga

Tänased suurimad tõusjad olid alternatiivturul First North noteeritud Hagen Bikes Holding (+6,8%), ELMO Rent (+3,03%) ja Bercman Technologies (+2,34%).

Hagen Bikes teatas täna , et müüs veebruaris 10 ratast ning teenis üle 26 000 euro müügitulu.

Coop Panga kasumiks kujunes tänavu esimese kahe kuuga 2,8 miljonit eurot, mis on aastavõrdluses 48% kasv. Loe pikemalt siit .

Euroopa börsid on reedel samuti kerkinud. Stoxx 600 on tõusnud 1,51%, Saksamaa DAX 2,47% ning Prantsuse CAC 40 1,50%.

USA peamised indeksid on avanenud erisuunaliselt. Dow Jones ja S%P 500 on tõusnud vastavalt 0,47% ja 0,09%, kuid Nasdaqi koondindeks on langenud 0,26%.