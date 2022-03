Selver muutis meelt ja müüb Vene-Valgevene tooted lõpuni ning annetab tulu Ukrainale

„Tunneme kõik Ukraina rahvale kaasa ja tahame teha kõik, mis meie võimuses, et neid aidata. Muuhulgas loobusime Vene ja Valgevene päritolu toodete müügist. Meieni on jõudnud nii valjuhäälseid nõudmisi kaup eemaldada kui ka arusaamatust, miks kaupa ei realiseerita. Selveri ladudes on hoiul kõlblik toit, mille eest on tootjale juba makstud. Otsustasime laovarud lõpuni müüa ja müügist saadud tulu Ukraina toetuseks annetada,“ ütleb Selveri juht Kristi Lomp.