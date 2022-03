ERISAADE | Henrik Hololei: oleme sanktsioonidega loetud päevadega hävitamas agressor Venemaa lennundust

„Täna aga ei saa asjadest ette rutata. Nii vähe aega on möödunud veel. Aga arvestades Venemaa käitumist, siis jah on arvatavasti loogiline eeldada, et paljusid neist lennukitest pole võimalik lähiajal kätte saada. Mis saab edasi, sellele ma vastata ei oska. Aga jah, on ka tavaline praktika, et kui tõsiasi on tuvastatud rahvusvahelises kohtus, siis on õigus arestida selle riigi varasid. Eriti siis, kui nad peaksid minema riigi omandisse. Venemaa on aga just andnud välja sellise dekreedi, et need lennukid võetakse üle riigi omandisse. Seetõttu on ülevõtja Vene riik ja loomulikult tekib sel juhul Vene riigi vastu nõudeid neil, kes näevad, et Vene riik on tema vara võõrandanud. Aga see on juba rahvusvahelise õiguse teema ja ma olen kindel, et juristidel saab siin tulevikus palju tööd olema,“ märkis Hololei.