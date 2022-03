VIDEO | Sanktsioonidega kõige valusama löögi saanud Vene rikkuri superjaht kadus kui vits vette

Vagit Alekperov on Lukoili 20 protsendi omanik ning hiljuti meenutasime teile tema veidrat seost Eestiga (loe sellest siit). Lukoil loodi 1991. aastal ning Alekperovi vara on pärast seda muudkui kasvanud. See jõudis enne sõjategevuse algust Ukrainas 21 miljardi dollarini. Kuid tänaseks on see vaid loetud nädalaga kukkunud 3 miljardi peale. Kui Venemaa avaks oma börsi, siis oleks kukkumine tõenäoliselt veelgi suurem.

Kuid lisaks rahale, millest suur osa on virtuaalne ehk seotud tema Lukoili osalusega, on aga kadunud veel midagi, mis talle kuulub.

Välismeedia kirjutab, et tema 70,1-meetrine “Galactica Super Nova” on radaritelt kadunud. See ei saada enam välja signaali, mida nii suured alused peavad seaduse järgi kindlasti edastama.

Pärast Putini sõja algust Ukrainas nähti alust Barcelonas, kuid see hakkas liikuma ning jõudis 1. märtsiks Montenegrosse. Järgmisel päeval aga algas uus reis ning just siis katkes ühendus jahiga.

Alekperov ise ei ole Euroopa Liidu sanktsioonide all, aga Lukoil on USA sanktsioonide all 2014. aastast. Võib-olla tunneb mees, et peagi tuleb järgi ka Euroopa Liit.

Muide, Galactica Super Nova on hetkel müügis. Hinda ei ole ametlikult seatud, aga arvatakse, et see võib kaubaks minna umbes 75 miljonit dollariga. See võib saavutada tippkiiruseks isegi 30-sõlme, sest sel on peal Rolls-Royce’i poolt tehtud mootorid.

Alekperov ei ole ainus, kes on oma jahiga midagi teinud, et see “ära peita”, ka Roman Abramivitš on oma 600 miljoni dollarise jahi Euroopa vetest minema viinud. See tundub hetkel liikuvat samuti Montenegro poole, kus juba ootab tema veidi odavam, umbes 500 miljonit dollarit maksev My Solaris. Viimane seisab seal Tivoti sadamas.

Kus on sõjaga enim kaotanud oligarhi jaht? Ega sellega ometi midagi hullu juhtunud ei ole? Vastust teab hetkel tõesti vaid tuul.