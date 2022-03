Tippjuhid: Eesti võiks energiasõltumatuse saavutada 8 aastaga. Mida selleks tegema peab?

Podcasti esimeses osas räägib Margus Vals, mida on praegu vaja selleks, et tuuleparkidega kiires tempos edasi liikuda. Tema sõnul on meil vaja üht suurt meretuuleparki ja 120 maismaa tuulikut, et saavutada suur eesmärk - muuta Eesti energiasõltumatuks. Selles suunas liikumine on eriti Putini sõja valguses muutunud kriitiliseks. Sama ütleb ka podcasti teise osa külaline Aavo Kärmas. Mida saab aga teha selleks, et saavutada kohalike inimeste poolehoid, et "mitte minu tagahoovis" mentaliteet meile sel teel saatuslikuks ei saaks? Millised pargid on Enefit Greenil täna töös ja millised kohe-kohe töösse minemas?