Hiina võimalik sõjaline toetus Venemaale viis sealse aktsiaturu langusse

Hang Seng Tech Indeks kukkus üle 9%, mis on suurim langus alates selle indeksi kasutuselevõtust 2020. aasta juulis, olles ühtlasi ajend Hongkongi ja Hiina aktsiate laiemaks languseks, vahendas Bloomberg. Golden Dragon indeks kukkus eelmisel nädalal kahel järjestikusel päeval 10%. Midagi sellist pole varem selle 22-aastase ajaloo jooksul juhtunud.

Langus tulenes sellest, et Venemaa on palunud Hiinalt sõjalist abi Ukraina sõja toetuseks. Investorid muretsevad, et Pekingi võimalik läbisaamine Vladimir Putiniga võib tuua kaasa ülemaailmse tagasilöögi Hiina ettevõtetele, seal hulgas sanktsioonid, teatas Bloomberg.