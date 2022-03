Urmas Sõõrumaa firma hakkab koos Tallinna Sadamaga arendama Admiraliteedi basseini ümbrust

US Real Estate tegevjuhi Aavo Koka sõnul rajatakse kinnistule kolmekorruseline restoranimaja, mis saab nimeks La Marina. „Meie eesmärk on luua võrratu vaatega kinnistule võrratu kohtumispaik, kus nii kohalikud kui ka turistid saavad nautida hilist hommikusööki, tööpäeva lõunat või õhtuseid maitserännakuid parimate vaadetega päikeselistelt terrassidelt,“ ütles US Real Estate tegevjuht Aavo Kokk.

US Real Estate võitis 2021. aasta lõpus Tallinna Sadama poolt väljakuulutatud hoonestusõiguse enampakkumise. „Laeva 5 kinnistu enampakkumise eesmärk oli leida tugev ja selge visiooniga arendaja, kes oleks valmis kinnistul asuva vana ja väsinud ilmega hoone ümber kujundama parimaks avaliku kasutusega ärihooneks ning muutma sellega piirneva lähiümbruse atraktiivseks linnaruumiks nii meie reisijatele kui linnakodanikele,“ ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Mereäärse La Marina restoranimaja projekteerib arhitekt Peeter Pere. Kolmekorruselisse ärihoonesse tuleb 1068 m2 üüritavat pinda ja üle 700 m2 terrassipinda. Hoone valmib 2024. aasta suveks.

Tallinna Sadama Vanasadama arenduses on kokku ligikaudu 400 000 m² äri- ja elamispindade arendusmahtu.

La Marina restoranimaja täiendab US Real Estate portfellis olevate Golden Gate büroohoonet, mis valmib juba 2024. aastal ja Ahtri 3 kinnistut. La Marina ja Golden Gate arendused toetavad Tallinna sadamaala arengut, et kujundada Vanasadama alast keskne linnaruum, mis on Tallinna ja samal ajal kogu riigi visiitkaart ja millest saaks uus tõmbekeskus ka linnaelanikele.

US Real Estate on alates 1991. aastast arendanud kokku rohkem kui 250 000 m2 kinnisvara. Täna on ettevõtte portfellis üle 100 000 m2 renditavat äripinda. US Real Estate arendab hetkel Park Tondi elu- ja ärikvartalit, Golden Gate büroohoonet, La Marina restoranimaja ja Patarei Merekindlust. Ettevõte on arendanud muuhulgas Rotermanni kvartali Tallinnas.

Aastal 2020. teenis US Real Estate ligi 1,3 miljoni eurose käibe juures 320 000 eurot puhaskahjumit.