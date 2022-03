Peterburi-lähedasest luksusvillakülast Leninskojest on leitud kuu jooksul surnuna kaks Gazpromi juhti, kirjutab Ilta-Sanomat. Venemaa võimud on toonud surmapõhjuseks enesetapu, kuid eri allikad on juhtinud tähelepanu muudele asjaoludele.