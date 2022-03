Goldman Sachs: S&P 500 lõpetab aasta miinuses

Goldman Sachs teatas, et S&P 500 indeks lõpetab 2022. aasta umbes 1% madalamal kui ta alustas, kuna toormehinnad tõusevad ja maailmamajanduse kasvuväljavaated nõrgenevad Ukraina konflikti tõttu. Möödunud aastal tõusis S&P 500 indeks 27% ja aasta varem 16,3%.

"Makromajanduslik taust on sel aastal oluliselt keerulisem kui 2021. aastal," kirjutas David Kostini juhitud meeskond. "Ebakindlus inflatsiooni ja Föderaalreservi rahapoliitika osas on suur." Aasta algas Ühendriikide börsil niigi kehvasti. Tehnoloogiaaktsiatest pungil Nasdaq composite on kaotanud aasta algusest üle 18%. Seda valdkonda mõjutas kõige enam hirm laenuraha kallinemise ees.