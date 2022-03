Toorainekriis on tõsine. Liidud: Eesti looduslike ressursside kasutamise piiranguid tuleb kiiresti leevendada

Kõige kiirem ja tõhusam viis olukorra leevendamiseks on vähendada Eesti kodumaiste ressursse, eriti puidu kasutamiseks seatud piiranguid ja seda tuleb teha kohe, kirjutasid Eesti ettevõtete katusorganisatsioonid Kaubandus-tööstuskoda ja Tööandjate keskliit ning sotsiaalpartnerina Eesti töötajaid esindav Ametiühingute keskliit peaminister Kaja Kallasele.

“Maailma praeguses majanduspoliitilises olukorras, kus kehtestatud vajalike sanktsioonide tõttu on vähenenud või takistatud Venemaalt ja Valgevenest pärit puidu ja metallide kättesaadavus, tuleb valitsusel kiiresti võtta vastu otsused, kuidas saaksid meie ettevõtted samas mahus tegevust jätkata ning minimeerida Eesti majandusele tekkivat kahju niigi turbulentses olukorras,“ ütles Kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts. “Laod on juba tühjad ning riigimehelikke otsuseid on vaja kohe!"

„Eestis toob metsa- ja puidutööstus otse või kaudselt leiva lauale 56 000 inimesele ehk pea igale kümnendale töötajale. Seejuures on nende töökohtade osatähtsus eriti suur just maapiirkondades,“ kommenteeris Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson. „Õnneks on meil taastuv loodusvara puit endal Eestis olemas ning selle tark kasutamine suuremas mahus ning piirangute kasvõi ajutine leevendamine toetaks Eesti majandust keerulisel ajal, aitaks vähendada paratamatut hinnatõusu ning sellega seoses üleüldist eestimaalaste heaolu langust. Viimane on ka julgeolekurisk – kiire inflatsioon, millele lisanduks veel töökohtade vähenemine Eesti olulistest sektorites, suurendaks rahulolematust ning teeks Eesti inimesed haavatavamaks vaenuliku riigi provokatsioonide suhtes.“

Aina suurenenud siseriiklike piiranguteE ja toorme saadavuse ebakindluse tõttu (nt raiemahtude vähendamine, aga ka Natura alade raiepiirangud, linnupesitsuse põhjendamatud piirangud) on Eesti ettevõtetel tulnud vajaminevat puidutooret aina enam sisse osta – ligi kolmandik Eesti tööstusele vajaminevast puidutoorainest imporditi Venemaalt või Valgevenest.