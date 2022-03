Tallinna börs alustas nädalat tõusuga

Viimase nädala jooksul on Tallinna börsiindeks tõusnud 3,74% ning eelmisel nädalal oli indeksil kaks tugevat tõusupäeva. Viimasel kahel kauplemispäeval on aktsiate tõus jäänud üksjagu väiksemaks.

Viimase ühe kuuga on börsiindeks langenud 9,34%.

Euroopa börsid on täna kerkinud. Üleeuroopaline Stoxx 600 indeks on kerkinud 1,45%, Saksamaa DAX 2,68% ning Prantsusmaa CAC 40 2,09%.

USA börsidel on peamised indeksid avanenud eriilmeliselt. Nasdaqi koondindeks on sattunud surve alla ning püsib nullpiiri lähedal. S&P 500 ja Dow Jonesi indeks on aga enesekindlamalt kerkinud vastavalt 0,65% ja 1,06%.