Vene rikkurid higistavad. Nad arvasid, et on kavalad, kuid paraku peavad nad pettuma

Nimelt ei ole oligarhid ja muidu jõukad venelased rumalad ja ei hoia oma vara vaid rublades. Tõenäoliselt on paljudel neist pigem väga vähe vara kodumaa valuutas. Paljud neist on valinud bitcoini. Nad oleks justkui mõelnud, et ühel hetkel on Venemaa tagasi kiviajas ning selle eest on end vaja kaitsta. Bitcoin pidi tähendama, et nad saavad eralennukeid, kaviaari, häärbereid, Big Mace ja cappucinosid edasi nautida.

Nüüd, kui olukord on jõudnud just sinna, et vaja oleks kasutama hakata oma bitcoine, on Vene rikkad probleemi ees. Reuters kirjutab, et viimasel kahel nädalal on venelased, kel on käes meeletud bitcoinimäed, aru saanud, et isegi digiraha puhul ei ole likviidsus garanteeritud.

Reuters rääkis ühe Šveitsi jõukate inimeste varaga tegeleva firma esindajaga ning nad on viimasel kümnel päeval saanud mitu tosinat palvet klientidelt, et need vahetaks miljardite dollarite eest bitcoine “sõbralikumaks valuutaks”

Ühe näitena tõi varahaldusfirma kõneisik välja inimese, kes soovis konverteerida miljardite eest bitcoine. “Meil on üks mees - ma ei tea, kes ta on, sest ta tuli meile vahendaja kaudu - ja ta ütles, et ta soovib müüa 125 000 bitcoini. Ja mina küsisin “mida?! See on 6 miljardit dollarit!” ja nemad vastasid, et jah, me saadame selle ühele Austraalia ettevõttele.”

See on selge näide probleemist, mille ees need rikkad seisavad, kes soovivad kiiret likviidset vara, mille eest igal pool osta ja maksta saaks. Ei ole lihtsalt nii palju pärisraha, mida oleks neile vastu anda. Et tehingud ka reaalselt toimuda saaks. Kellel on lihtsalt 6 miljardit vedelemas, mille ta soovib lisaks veel bitcoini paigutada?

Teisel pool olev inimene ei pruugi aga tehingut teha soovida, sest on täitsa võimalik, et pärast tehingu sooritamist arestitakse tema ostetud bitcoinid, sest müüja on sanktsioneeritud.