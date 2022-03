Swedbankist sai rahapesu asjus kahtlusalune

Swedbanki suhtes algatasid nii riigiprokuratuur kui keskkriminaalpolitsei 2019. aastal kriminaalmenetluse, et uurida, kas aastail 2011-2017 on Swedbank Eestis toimunud rahapesu või muu kriminaaltegevus.

Swedbank kirjeldab pressiteates, et nad kavatsevad teha uurimisasutustega koostööd ning jagada kõike vajalikku informatsiooni sündmuste kohta, mis on juhtunud. Panga sõnul puudub neil informatsioon, kuidas võiks uurimine edasi minna ning mis mõju sellel neile on.