Eesti iduettevõte liitus Mintos ühisrahastusplatvormiga, et soetada investorite abiga miljon autot

Tänaseks teeb Planet42 Lõuna-Aafrikas koostööd juba 700 kasutatud autode edasimüüjaga ning on nende kaudu ostnud oma klientidele 9000 autot, lisaks laieneti hiljuti Mehhiko turule. „Mehhiko turg on üsna sarnane LAV-i omaga, kuid võimalused ja mahud on seal kordades suuremad. Kui näiteks LAV-is müüakse 1,2 miljonit kasutatud autot aastas, siis Mehhikos vahetab omanikku umbes 7 miljonit autot,“ ütles Planet42 asutaja ja tegevjuht Eerik Oja.

Varasemalt on Planet42 teatanud, et kuna ettevõte ostab kasutatud autosid, on nende teenuse hind madalam võrreldes teiste teenusepakkujatega, kes rendivad uusi sõidukeid.

Oja sõnul on paljud jaeinvestorid juba pikemat aega näidanud üles huvi Planet42 tegevusse investeerida ja Mintose platvorm osutus selleks kõige sobilikumaks lahenduseks. „Mintose platvorm võimaldab investoritel paigutada raha reaalse tagatisega ning vastutustundlikesse investeeringutesse, mis omavad positiivset sotsiaalset mõju. "

"Planet42 eesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust läbi isikliku transpordivahendi võimaldamise inimestele, keda pangad keelduvad teenindamast vaatamata stabiilsele sissetulekule,“ selgitas Oja. LAV-i jätkuva kiire kasvu ja Mehhikosse laienemisega on Eesti idu seadnud eesmärgiks soetada oma klientidele miljon sõiduautot.

"Areneva majandusega riikides on ühistransport vähearenenud ning tihti isegi ebaturvaline. Samas keelduvad sealsed pangad pahatihti teenindamast ka stabiilse sissetulekuga inimesi, mis tähendab seda, et isikliku sõiduvahendi soetamine on ülimalt kallis, keeruline või hoopiski võimatu. Seetõttu on miljonid inimesed määratud kasvava ebavõrdsuse lõksu puhtalt seetõttu, et neil puudub piiratud liikuvuse tõttu võimalus valida sobivat töökohta või omandada haridust," täheldati pressiteates.