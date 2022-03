Rohepöördest räägitakse ühiskonnas palju, vaja oleks administratiivset juhtumist. Iga hetk võib juhtuda, et gaasikraan keeratakse kinni, LNG ja biogaas on suure potentsiaaliga ja peaks asendama Vene gaasi, kuid need vajavad riigipoolset toetust. Tuumajaama rajamine Eestisse on keeruline, kuna puuduvad oskused selleks.