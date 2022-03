Viimase aasta jooksul on Hiina börsifirmade aktsiad sattunud üha suurema surve alla, seda eelkõige tehnoloogiasektoris. Langustrendi käigus on aktsiate hinnad liikunud justkui Ameerika mägedel, kus volatiilsus on jõudnud nüüdseks kõrgeimale tasemele alates 2009. aastast. Langustrend murdus – vähemalt esialgu – täna hommikul.