Eesti tervise-idu Robus Athletic suundub börsile

Robus Athleticu kaasasutaja Karl-Markus Antsoni sõnul ei ole Robuse puhul oluline, kas oled vana trennihunt või teed alles esimesi samme: Robus Athleticu treeningukeskkond võimaldab valida endale meelepärase sessiooni pidevalt täienevast videotreeningute valikust. „Meie uudne platvorm on kõigile kättesaadav ja kuutasu soodsam kui pitsa ja karastusjook. Robuse teeb eriliseks see, et treeninguvarustust on kerge ja mugav endaga kaasas kanda ning treeneri tarkused on nutiseadme kaudu alati paari nupuvajutuse kaugusel. Me pakume jõusaaliga võrreldavat kogemust ja tulemusi algajast väga edasijõudnud treenijale,“ lisas Karl-Markus Antson.