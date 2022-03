Spotify plaanib siseneda NFT maailma

Eestis on üllatavalt palju inimesi, kes on juba Web3 ja NFT-projektidega tegelenud - eelkõige on see konverents mõeldud neile. Samas on veel rohkem neid, kes seda maailma enda jaoks alles avastada tahavad. Me oleme konverentsipäeva üles ehitanud nii, et kõik leiaksid endale huvitavaid esinejaid ja teemasid – nii algajad huvilised kui ka juba tegijad.