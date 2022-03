EfTEN ehitab kaks hooldekodu

Tartumaal Tartu vallas, Tila külas, Ermi tn 13 asuvale maale plaanitakse rajada hooldekodu minimaalselt kuni 120-le kliendile. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat, mida võib maaomanikuga kokkuleppel pikendada kuni hoonete eluea lõpuni, seejuures maksimaalne hoonestusõiguse tähtaeg saab olla kuni 99 aastat.

Tänaseks ei ole EfTEN ehitushanget korraldanud, aga see on kavas läbi viia asjaõiguslepingu sõlmimise järgselt. Kinnisasjale hooldekodu ehitamise järgselt võtab selle pikaajalise üürilepingu (10+10 aastat) alusel üürile Südamekodud AS.