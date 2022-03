Vene suurim pank valmistub digitaalsete varade kasutuselevõtuks

Riigi suurima laenuandja abil saavad firmad investeeringute meelitamiseks emiteerida digitaalseid varasid, osta neid läbi Sberi süsteemi või teha muid tehinguid, mis on seotud sedalaadse varaklassiga. Panga valdkonna juhi Sergei Popovi sõnul on nad oma töö alguses, plokiahelal põhinev platvorm valmib kuu jooksul.

Eelmisel kuul hakkasid nii Vene keskpank kui turuosalised katsetama digitaalse rubla platvormi ning osad kodanikud said teha esimesi tehinguid. Keskpank on samas varem hoiatanud, et krüptorahasid võidakse kasutada illegaalsetel eesmärkidel.