Arco Vara alustab Bulgaarias eramajade müümist

Botanica Lozeni majade ruutmeetri hind on koos käibemaksuga alates 1900€/m2. “Kinnisvarahinnad Bulgaarias tõusevad, sest kallinevad nii ehitusmaterjalid kui ka tööjõukulud. Hea uudis on see, et praegu on nõudlus endiselt olemas, inimesed soovivad osta kinnisvara olgu siis kodu ostmiseks või investeerimiseks, kuna kardetakse inflatsiooni. Lisaks laenavad pangad endiselt raha madalate intressimääradega ja tööpuudus on suhteliselt madal,” selgitas Arco Vara Bulgaaria esindaja. Seetõttu püsib Radosslavovi kinnitusel Bulgaarias eramajade vastu jätkuvalt suur huvi ja sellesse turusegmenti siseneb ka üha rohkem arendajaid.