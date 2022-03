Läti tööstusfirma soovib tulla alternatiivbörsile First North

Selleks küsis firma Euroopa Liidu rahastusest abi, et muuta firma aktsiaseltsiks, mis võimaldaks First Northilt raha kaasata. Selle tegevuse kogukulu on 116 462 eurot, millest ligi 50 000 eurot tuleb Euroopa Liidu rahastusest. Ettevalmistus peaks lõpule jõudma hiljemalt järgmise aasta lõpuks.