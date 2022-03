Sõda Ukrainas ja sellega kaasnev sanktsioonide laine on põhjustanud Venemaal nõudluse järsu kasvu antidepressantide järele. Patsiendid koguvad ravimipuuduse ja hinnatõusu hirmu tõttu varusid ning see on juba viinud mõnes apteegis logistikaraskuse tõttu ravimite puuduseni, kirjutab Kommersant.