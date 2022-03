Venemaa leidis algselt Euroopale mõeldud toornaftale uue kosilase

India, maailma suuruselt kolmas energiat tarbiv riik on ostnud hulgi Venemaa toornaftat. Venemaa naftaeksport Indiasse on sel kuul neljakordistunud, tarnides riiki umbes 360 000 barrelit päevas.

Alex Booth, Kpleri uuringute juht, ütles, et India ostab tavaliselt CPC-d, mis on peamiselt Kasahstani ja Venemaa toornafta segu, kuid märtsis näitas suurt ülekaalu Venemaa nafta, mis viitab sellele, et India valis eetika asemel raha, vahendas Financial Times.