Venemaa leidis esialgu Euroopale mõeldud toornaftale uue kosilase

India, suuruselt maailma kolmas energiat tarbiv riik on ostnud hulgi Venemaa toornaftat. Venemaa naftaeksport Indiasse on sel kuul neljakordistunud, riiki on tarnitud umbes 360 000 barrelit päevas.

Alex Booth, Kpleri uuringute juht, ütles, et India ostab tavaliselt CPC-d, mis on peamiselt Kasahstani ja Venemaa toornafta segu, kuid märtsis näitas suurt ülekaalu Venemaa nafta, mis viitab sellele, et India valis eetika asemel raha, vahendas Financial Times.

Kogu toornafta, mis oli mõeldud Euroopa turule, on nüüd teel Indiasse. Teisipäeval hoiatas Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki, et India satub konflikti valele poolele, kui ta ostab Venemaa naftat, samas tunnistades, et ostud ei riku USA sanktsioone.

Kui varem importis India umbes 5% toornaftast Venemaalt, siis nüüd on selle osakaal palju suurem, kuna suurriik müüb oma naftat 25–30 dollarit alla turu hinna barreli kohta.

Financial Timesi teabe kohaselt rääkisid Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak ja India õliminister Singh Puri eelmisel nädalal telefonitsi. "Oleme huvitatud India investeeringute edasisest ligimeelitamisest Venemaa nafta- ja gaasisektorisse ning Venemaa ettevõtete müügivõrgustike laiendamisest Indias," ütles Novak.