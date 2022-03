NFT protokolli looja: igal aastal kümnekordset kasvu on olnud hullumeelne vaadata

Igal aastal NFT turu kümnekordset kasvu on olnud tema sõnul hullumeelne pealt vaadata. Turg on tema sõnul jõudnud nüüd punkti, kus ületatakse kõigi väljakujunenud kunstiturgude (Christie’s, Sotherby’s) müüki maailmas.

“NFT turg saaks sel aastal veel 10 korda kasvada ainult siis, kui kogu maailma kunstiturg kolmekordistuks,” ütles Entriken.

See tähendab tema sõnul, et hullumeelse kasvu võimalusi hakkab vähem olema. “Aastaid tagasi sai CryptoPunki [NFT] tasuta, neid kõiki lihtsalt jagati ära. Nüüd müüakse neid 150 000 euro eest. See on triljoni protsendine tõus,” märkis ta.

Mis on NFT?



NFT ehk Non-Fungible Token on digitaalsete varade eriklass, mis esindab midagi unikaalset ning mida ei saa omavahel vahetada ega jagada väiksemateks väärtusteks nagu enamik valuutasid. Mitte kellegi NFT pole samasugune mis teistel, sest NFT’sid iseloomustavad nende ainulaadsed omadused, samuti nende autentsus. Allikas: Eesti Krüptoraha Liit

Tulevikus müüakse väärtuslikku digitaalset loomingut väljakujunenud brändide poolt oksjonitel või müüakse teisel viisil kallima hinna eest. Kasvuprotsendid jäävad tema sõnul oluliselt väiksemaks ning 100% hinnatõus niivõrd uudisväärtuslik enam ei ole.

“Ma tervitan [NFT] hullumeelsuse lõppu, see tähendab, et me oleme nüüdseks parketikõlbulik.” NFT-d on tema sõnul kujunenud viisiks, kuidas teha tehinguid kogutavate esemete, kunstiteoste ja kõigega, mis ühendab brändi fänniga.

Esimene kokkupuude plokiahela tehnoloogiaga

Entrikeni sõnul on selgeks saanud, et digitaalsetele kollektsioonitoodetele on olemas suur turg ja seda toidavad suures osas just NFT-d. Turul on palju ruumi tema sõnul veel teistele digitaalsetele kollektsioonitoodetele. Ühtlasi tutvustavad need inimestele plokiahela tehnoloogiat, märkis ta.

“Sellel on suur mõju, sest plokiahel on veidi teistsugune kui muu, millega inimesed on intuitiivselt harjunud,” ütles ta. E-mailide turvalisusprobleemidega on inimesed tema sõnul tuttavad ja nad mõistavad, et kui klikkida ebausaldusväärses kirjas olevale lingile võib see paremal juhul lõppeda pop-upidega, kuid halvemal juhul võib kehvemini minna.