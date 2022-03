Vene keskpank vähendas kuni aprilli alguseni välisinvestorite börsitehingute piiranguid

Täna alustab Moskva börs järk-järgult taas avanemist. Börs on olnud suletud viimased kolm nädalat, viimati oli see avatud 25. veebruaril. Esmajärgus saab taas kaubelda valitsussektori võlakirjadega. Aktsiatega kauplemise jätkumise kohta hetkel veel info puudub.

Vene keskpanga teatel on mitteresidentidel õigus teostada Moskva börsil tehinguid tänasest kuni 1. aprillini, et "vähendada kohustusi tehtud tehingute osas, mis on tehtud enne 28. veebruari". Täpsemalt on näiteks lubatud sulgeda positsioone ning teha väärtpaberite ülekandeid depookontodele.