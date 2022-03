Tõhustusdoos pangaarvele. Moderna tegevjuht on end dividendidega üle valanud

Bancel on müünud alates 2020. aastast Moderna aktsiaid enam kui 400 miljoni dollari eest. Vaktsiin oli ettevõtte suureks läbimurdeks ning on hetkel ainus toode, mida nad müüvad. Muuhulgas on see Bancelist teinud miljardäri ning on olnud heaks uudiseks ka Moderna teistele investoritele. Eelmisel aastal teenisid nad lausa 12,2 miljardi dollari suuruse kasumi. Sel aastal prognoositakse, et nad müüvad 19 miljardi eest vaktsiine.

Võrreldes jaanuariga on Moderna aktsia tänaseks 600 protsenti kasvanud. Aktsiate müügiplaan pandi ettevõtte poolt paika juba enne pandeemiat. See on palju kriitikat saanud 10b5-1 mudel, mis võimaldab insaideritel sooritada aktsiatega tehinguid ilma ohuta, et nad saaksid siseringi tehingute kahtlustuse. See tähendab, et müük on ette nähtud kindlas mahus ja ajal - olgu olud mistahes head või halvad. Kriitikud ütlevad, et see ei ole siiski läbipaistev lahendus. See tähendab, et avalikkusele ei pea plaani sisu avaldama. Banceli puhul on aga numbrid teada.