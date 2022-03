Hetkel on käimas majandusprognoosi koostamine ja riigi lisaeelarve ettevalmistus. Lisaeelarves on kõige suurem osa pagulastega seotud kulutused. Otsesed majandusseosed Venemaaga on üpris piiratud, teatud kaupu toodi varem Venemaalt ja Valgevenest, millele saab leida asenduse, kuid see mõjutab ka majandust hinnakasvu kaudu.