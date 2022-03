Korralik kasum pani saunafirma osaku hinna tõusma

HUUMi teade pani ka osaku hinna Funderbeami platvormil tõusma. Esimese pooltunni jooksul on hind tõusnud kolmandiku võrra, 1,09 euroni. Päeva keskmine hind on seni olnud 0,91 eurot. Tehinguid on tehtud kokku 11 170 euro eest. Viimati oli päevane kauplemiskäive sama suur novembri alguses. HUUMi päevane kauplemiskäibe rekord pärineb eelmise aasta 3. märtsist, mil tehti tehinguid 42 725 euro eest.