FOTOD | Kes on Putini lähiringi kuuluvad inimesed, kellel on kallist vara Lätis? Tuntud oligarh lõi naabrite juures pretsedendi

Re:Baltica on osa rahvusvahelisest grupist, kuhu kuulub 80 ajakirjanikku 27 meediaväljaandest, kes koguvad pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse uut teavet sanktsioonide alla sattunud Vene miljardäride, teenistujate ja propagandistide varade kohta Euroopas, USA-s ja mujal. Usmanovi, Tokarevi ja Mazepini peredele kuulub Lätis kinnisvara, kuid mõnda neist ei puudutata enne, kui sanktsioonid on laienenud Putini lähiringi pereliikmetele.

Jurmalas aadressil Kāpu 51 asuva koguka raudaia ja hekiga mõisalaadse kompleksi väravas lebavad päikese käes kaks koera. Nad on ainus elumärk suures aias, kus peale villa on ka tagamaja ja valveputka. Naaberkinnistu on remondis ja tänav on täis silte „müüa“ või „rendile anda“. Meri asub vähem kui saja meetri kaugusel ja sinna viib läbi luidete kulgev heas korras rada.

Kelle kinnistuga on tegu ja mida pidi Läti riik esmakordselt tegema just Venemaa sõjategevuse ja sanktsioonide tõttu?