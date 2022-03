Euroopa Keskpank: Venemaa võib vältida sanktsioone krüptovaluuta abiga

Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde ütles, et ta on selle pärast väga mures ja leidis, et krüptovaluutad kujutavad endast ohtu lääne poolt Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide edule.

Lagarde märkis, et on täheldatud, et mõned venelased võivad kasutada digitaalseid varasid eesmärgiga kõrvale hoida Ukraina sissetungi eest kehtestatud sanktsioonidest, konverteerides rublad krüptovaluutateks ja stablecoin'ideks ning need omakorda teisteks digitaalseteks varadeks.

"Me näeme, kuidas rublad voolavad stablecoin'idesse ja muudesse krüptovaluutadesse. Need on suurimad kogused, mida me oleme näinud alates võib-olla 2021. aastast," ütles Euroopa ametnik virtuaalkonverentsil.

Siiski ei toonud Lagarde oma kõnes otseselt välja Venemaa valitsust, nagu see hiiliks sanktsioonidest kõrvale krüptovaluutade kaudu. Ta ütles, et need on Venemaa ettevõtted ja üksikisikud, kes kasutavad digitaalseid valuutasid, vahendas Dailycoin.