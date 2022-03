Eesti startup Wisby kaasas 400 000 eurot ning teeb revolutsiooni trükitööstuses

Tegevjuhi sõnul on erinevate prognooside kohaselt aastaks 2025 hinnanguliselt kuni 80% trükitööstuse tellimustest liikumas e-keskkonda ning Wisby saab selles uuenduses teerajaja olla ja luua oma lahendusega silla erinevate turgude ja tellija-tootja vahel. Lahendus ise hõlmab endas kolme põhifunktsiooni: kliendile keskkonda, kus saab etikettidele päringu esitada ning hetkega automatiseeritult parim hind saada, tootmisettevõtetele passiivset tellimuste kanalit ning ühtlasi toimib Wisby keskkond mõlema osapoole haldusprogrammina, kus talletub kogu tellimuste ajalugu ning tööfailid, et kogu tellimuse protsess oleks võimalikult mugav mõlemale osapoolele.



Päll sõnas, et usk lahenduse edusse on suur, kuna hetkel on aktuaalne ka UPM tehases olev töötajate streik, mis on põhjustanud kümnendi suurima hinnatõusu etikettide toormaterjalile ning mõjutab tervet Euroopat, tuues Wisby konkurentsieelised turgudel selgelt esile. "Meie eesmärk on olla revolutsiooniks etiketimaastikul, sarnaselt nagu seda on Fractory enda valdkonnas, ehk siis mõne klikiga pakkuda kliendile parimat lahendust tema vajadusele. Tahame etiketid muuta soodsamaks ja nende tellimise kiiremaks ning efektiivsemaks, seda kuni 25% soodsama hinnaga kui nende tänane kulu," lausus Päll.