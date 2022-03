28. veebruaril teatas Eesti üks vanimaid rõivabrände Marat, et lõpetavad oma toodete valmistamise Valgevenes sõjalise olukorra tõttu Ukrainas. Esimesed tootenäidised on kätte saadud uutest riikidest ning need on testimises. Lähikuudel peaksid igakuised kaubatarned hakkama saabuma uutest tootmisbaasidest.