Hinnad tunduvad kõrged, sest tooraine ja nafta hinnad on olnud viimase 10 aasta jooksul väga odavad

Eile tõusis barrel 123-ni dollari kohta, mis ei ole Simsoni hinnangul sugugi mitte sedavõrd kõrge, nagu see hetkel tundub. “Tooraine ja nafta hinnad on olnud viimase kümne aasta jooksul väga odavad. Seetõttu tunduvad viimase aja hinnatõusud suured. Tänases rahas oleks olnud 2008. aastal nafta hind 180 usd/bbl, 1980. aastate alguses olid naftakriisi järgselt tipud tänases rahas arvestatuna 130-140 usd/bb. Nende tasemetega võrreldes on tänased hinnad endiselt väga madalad,” ütleb Simson.