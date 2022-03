Prokuratuur esitas Swedbankile ametliku kahtlustuse rahapesus

Nagu varem on Swedbank AB vahearuannetes teatatud, esitas FI osa oma uurimisest 2019. aasta novembris ka Eesti prokuratuurile. Eesti prokuratuur uurib, kas Swedbank AS oli seotud rahapesu või muu kuritegeliku tegevusega. Swedbank AS-ile on nüüdseks esitatud rahapesu kahtlustus. Maksimaalne trahv kahtlustatava kuriteo eest on 16 miljonit eurot.