Eesti investorid said külma duši osaliseks: palju õnne! Te kaotasite 87% oma rahast

Ilus soe juulikuu, aasta on 2021. Funderbeamis torkab silma pealtnäha väga magus investeerimisvõimalus. Platvormile on tulnud raha kaasama Taani mängustuudio Invisible Walls. Teada on, et antud sektori eeldatav aastane käive küündib 2022. aastal 200 miljardi dollarini. “Miks mitte saada sellest osa,” mõtlevad paljud, ning lühikese ajaga saab Invisible Walls täis oma 500 000-eurose eesmärgi. Kuus kuud hiljem oli investorite rahast järel vaid tühine summa.