Boris Johnson: Venemaa kullavarude kasutamist tuleks takistada

„Me kõik tahame näha Ukrainas mingit lahendust, kõik loodavad, et Putin tõmbub tagasi ja peatab selle uskumatu tapmise, millega ta tegeleb," sõnas Johnson. Enne NATO tippkohtumist lausus ta raadiojaamale LBC, et Venemaa majanduse rõhumiseks ja Ukraina kaitse toetamiseks on mitmeid võimalusi.

„Inimesed räägivad uutest punastest joontest keemia-, bioloogilise, taktikalise tuumarelva või muu osas,” sõnas Johnson ja lisas, et Venemaa kulla kallale minnakse, kui Putin on ületanud punased jooned. "Minu jaoks on punane joon juba ületatud. Ta pommitab valimatult tsiviilkeskusi,” lausus peaminister.

„Me peame tegema rohkem ja seda majandusliku poole osas. Kas saame teha rohkem, et takistada tal lisaks sularahavarudele ka näiteks kullavarude kasutamist?” esitas Johnson küsimus. „Mida me saame teha SWIFTi sanktsioonide kehtestamiseks? Mida saame teha, et toetada veelgi rohkem ukrainlaste sõjalist tegevust?”