VEEBISEMINAR | Kuhu investeerida nüüd ja praegu?

Kõigi käest uurime, milliseid muutusi on Ukraina sõja puhkemine nende portfellis kaasa toonud ja kuidas investeerimist muutnud, mida on viimasel ajal müüdud ja mida leiab ostunimekirjast.

Veebisemaril osalemine on Delfi kogupaketi tellijatele tasuta, teistel on võimalus lunastada digitellimus või ühekordne pääse.

Peale iga esineja ettekannet on vaatajatel võimalik esitata küsimusi.

Neljapäeval, 31. märtsil on kõigil soovijatel võimalik veebiseminari jälgida otseülekandena, mis algab kell 16.30 ja kestab ligikaudu kaks tundi.

Delfi kogupaketi tellijatele on veebiseminar tasuta. Need, kes ei ole digitellijad, saavad vormistada tellimuse või osta vaid veebiseminari striimi hinnaga 15,99 eurot. Veebiseminar on järelvaadatav.