Ühendriikide kanepiaktsiad hakkasid rallima

Kongressis toimuv hääletus on sümboolne. Kanepit käsitlevad õigusaktid ei puuduta esindajatekoda, otsustusõigus jääb siiski senatile. Ükskõik, mis järgmisel nädalal esindajatekojas ka ei juhtuks, ei saa see sundida senatit tegutsema, vahendab investing.com portaal.

Coweni Jaret Seibergi, kes on tegevdirektor Washington Research Groupis, usub, et senat ei võta MORE Acti vastu, kuna seal ei ole piisavalt hääli kanepi legaliseerimiseks.

Mis on MORE act? Õigusakt, mis eemaldaks kanepi föderaalselt kontrollitavate ainete nimekirjast ja edendaks sotsiaalset võrdsust tööstuses

Ta eeldab, et peaaegu kõik demokraadid toetavad MORE-seadust, samas kui vabariiklaste otsus on ebaselge, sest seadus sisaldab sotsiaalse õigluse sätteid, millele mõned vabariiklased võivad vastu olla.

Hoolimata sellest, et tegu oleks sümboolse hääletusega, andis see kanepiaktivistidele kõvasti hoogu. Eile kerkisid enamik kanepiga seotud börsiettevõtted hüppeliselt.

LHV vanemmaakleri Nelli Janson sõnul on uudis vägagi positiivne. "Asjaolu, et osariikidel on väga erinevad seadused ja piirangud kanepi osas, on üleriigiliselt teinud kanepitootjate elu üsna keeruliseks. See tähendab, et kanepimüüjatel on näiteks äärmiselt keeruline oma äri ajada, sest pangad ei ole huvitatud nendele arvete avamisest, kuna üleriigiliselt on kanep siiski endiselt illegaalne ja see omakorda tähendab suures koguses sularahaga arveldamist, mis on kallis, ebamugav ja ka ohtlik."

Janson usub, et see on olnud üheks peamiseks põhjuseks miks kogu turg on toppama jäänud. "Mõne aasta tagune eufooria, mis turuosalistel seoses antud sektoriga tekkis on ära kustutanud. Samas seoses kõnealuse hääletusega tekib kahtlemata uus lootus ja sõltuvalt hääletuse tulemusest ka uus potentsiaal."

Täna on siiski tema meelest tööstuse suurim probleem selle killustatus ja ta leiab, et ühtne regulatsioon paneks rattad taas käima, sest taimel potensiaali on. "Usun endiselt, et kanepil on väga palju kasutamata potentsiaali nii ravimi- kui ka toiduainete tööstuses, aga kindlasti ei teostu see üleöö ning enne peame ootama ära hääletuse tulemuse.