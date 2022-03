Andre Veskimeister: Veeb 3.0 on praegu samas olukorras, kus internet oli aastail 97-2000

“Mina piisavalt vana inimesena mäletan kahte tehnoloogilist revolutsiooni. Esimesena hakkasid 80ndatel arenema personaalarvutid ja järgmised 10-15 aastat käis kogu maailma innovatsioon personaalarvutitega kaasas,” ütles Veskimeister.

“Siis tuli 90ndate lõpus internetirevolutsioon ja 10-15 aastat käis interneti areng. Google, Facebook, Netflix, Amazon- kõik nad on sealt tulnud,” märkis ta.

Veeb 3.0 on nüüd Veskimeistri sõnul kaasa toonud selle, et internetis olevatele asjadele saab juurde panna omandit tõendava lipiku ja näidata, et “see siin on minu oma”. Sellest võib tema sõnul küll koopia teha, aga keegi teine ei saa siis väita, et see asi on tema oma. Vabalt kopeeritavale internetile on tema sõnul lisandunud väärtus, millega võib kaubelda ning see toob kaasa revolutsiooni.

Veeb 2.0 on Veskimeistri sõnul selline internet nagu me seda seda praegu tunneme. See tähendab, et internetis on palju informatsiooni ja kõik on vaba, kopeeritav ja niiöelda mitte kellegi oma.

“Kui web2-s tegi fotograaf ägeda pildi ja pani selle internetti üles, siis järgmisel hetkel oli see paljundatud üle maailma, kõik avaldasid seda ja fotograaf tegelikult ei teeninud sellest mitte midagi,” tõi ta näite. Veeb 3.0 toob näiteks fotograafile võimaluse panna pilt NFT või Veeb 3.0 formaati ning kõik, kes tahavad seda kasutada, peavad mingisugustele tingimustele vastama või piltlikult öeldes, peavad maksma õiglase kasutustasu, ütles Andre.

Kõik on jälgitav

Plokiahela evangelisti Sander Ganseni sõnul toovad krüpto, Veeb 3.0 ja NFT-d uued viisid, kuidas andmeid liigutada. NFT võimaldab tema sõnul kõik andmed identifitseerida, mille tulemusel tekib oluliselt tugevam võimalus igale digitaalsele ja võibolla ka füüsilistele andmetele panna peale omaniku info.