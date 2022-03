Kreml: makske meile toornafta ja gaasi eest bitcoinidega

Pavel Zavalnõi, kes on Venemaa parlamendi energeetikakomisjoni juht ütles, et sõbralikele riikidele võidakse lubada maksta krüptovaluutas või oma kohalikus valuutas. See on huvitav areng, sest eelmine nädal teatas Putin, et ebasõbralikud riigid peavad tasuma gaasi ja õli eest rublades.

Zavalnõi, kes juhib Venemaa riigiduuma energeetikakomisjoni, ütles eile, et riik on uurinud alternatiivseid võimalusi energiaekspordi eest tasu saamiseks. Tema sõnul kuuluvad Hiina ja Türgi sõbralike riikide hulka, sest ei ole seotud sanktsioonisurvega. "Me oleme Hiinale juba pikka aega teinud ettepaneku minna rubla ja jüaani asemel üle arveldustele riiklikes valuutades," ütles Zavalnõi, lisades, et "Türgiga on see liir ja rubla ja kaubelda saab ka bitcoinis."

BBC sõnult ütlesid analüütikud, et Venemaa võib riskidest hoolimata saada kasu krüptorahaga kauplemisest. "Venemaa tunneb väga kiiresti enneolematute sanktsioonide mõju," ütles Singapuri Energiauuringute Instituudi vanemteadur David Broadstock. "Neil on vaja majandust toetada ja bitcoini peetakse paljuski suure kasvuvõimega varaks." Bitcoini väärtus on sel aastal kõikunud koguni 30%. Võrdluseks: dollar on euro suhtes liikunud 5% piires, teatas BBC.