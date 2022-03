Swedbanki analüütikud soovitavad Novaturase aktsia tõusupotentsiaali valguses minna ostule

"Selle tulemusena ulatus ettevõtte müügitulu neljandas kvartalis 34,7 miljoni euroni. See on suureks kontrastiks 2,3 miljoni eurosele müügitulule 2020. aasta neljandas kvartalis, kui ettevõtte tegevus oli tugevalt piiratud. Tänu suuremale brutokasumile tõusis kulumieelne ärikasum EBITDA 0,7 miljoni euro tasemele (-1,3 miljoni euro tasemelt 2020. aasta neljandas kvartalis) ning ületas meie ootuseid 0,3 miljoni euro võrra. Novaturase puhaskasum neljandas kvartalis oli 0,2 miljonit eurot, ületades meie ootuseid samas suurusjärgus."

Swedbanki analüüsi puhul tasub arvesse võtta seda, et see on koostatud enne sõda, 10. veebruaril.

Novaturas teatas hiljuti ka oma aasta esimeste kuude tulemustest. Leedu börsifirma teenis jaanuaris-veebruaris 16,7 miljonit eurot müügitulu, teenindades 22 200 klienti. Võrreldes pandeemia-eelse ajaga on reisijaid 19,5% vähem, samas müügitulu on 12% väiksem. Veebruaris oli sealjuures seis kriisieelsele tasemele lähemal.

Ettevõtte juht Vitalij Rakovski sõnas märtsi keskel, et kevadkuude lennud on kiirelt täitunud. Vene agressioon on vähendanud küll samas uusi broneeringuid poole võrra, mis tähendab, et ostetakse reise 2-3 nädalat enne lahkumist, samas pole probleeme tühistamistega. Sealjuures on seis parem eestlastega, kes on Rakovski sõnul reageerinud olukorrale rahulikumalt ehk planeerivad rohkem oma reise.

Lisaks olukorra ebakindlusele mõjutab sõda reisiäri ka teisiti - lennukikütuse hind on oluliselt tõusnud, mis tähendab ka, et üks hetk hakkab see ka pileti hindu mõjutama. Teisalt on pidanud kuni mai lõpuni oma kohvrid kokku pakkima reisioperaator TUI Baltics (uue nimega TT Baltics), kuna ettevõtte suurim omanik on sanktsioneeritud Vene ärimees Aleksei Mordašov.