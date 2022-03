GRAAFIK | Vene oligarhid on jäänud sel aastal palju vaesemaks, kuid on veel nigelama tulemusega rikkureid

Konkurentsitult kõige suurem kaotaja venelaste seas on olnud Vagit Alekperov, kes on jäänud 2022. aastal ilma 17,5 miljardist dollarist. Tal on alles veel 5,32 miljardit ning Alekperovil on oht langeda peagi esimese 500 seast välja.

Gennady Timtšenko on ilma jäänud 9,19 miljardist virtuaalsest dollarist ning Leonid Mihhelson 8,29 miljardist. Viimane neist on veel maailma 60 rikkama inimese seas.

Kokku on Venemaa ülirikkad kaotanud 82 miljardit dollarit vara ning valdav enamus 21st oligarhist on ilma jäänud enam kui miljardist dollarist. Veidi väiksema kaotuse on saanud Petr Aven, Andrei Guriev, Dmitri Rõbolovlev ja Mihhail Prohhorov. Ainsana on oma vara kasvatada suutnud Andrei Melnitšenko, kes on lisanud oma kaukasse 866 miljonit dollarit. Ta hoiab 18,3 miljardi dollariga maailmas 95. kohta. Märkimisväärne on see, et esimese 50 maailma jõukama seas ei ole enam ühtegi venelast.

Kuid vene rikkad ei ole sugugi maailma enim kaotanud miljardärid. Alekperov on kaotajate üldtabelis alles viiendal kohal ning tema ees olevad mehed on kokku ilma jäänud ligi 124 miljardist dollarist. Seega on kõik esimese 500 seas olevad vene oligarhid kaotanud kokku vähem kui näiteks globaalne esikolmik.

Neljandal kohal on ses negatiivses edetabelis Amancio Ortega, kes on tänaseks kaotanud 18,8 miljardit dollarit. Changpeng Zhao on sel aastal ilma jäänud 28,2 miljardist ning Bernard Arnault (jõukuselt 3. maailmas) 35,3 miljardist dollarist. Rekord kuulub aga kurikuulsale mehele, kelleks on Mark Zuckerberg. Tema vara väärtus on langenud 41,5 miljardi võrra ja ta on langenud üldarvestuses 12. kohale.