SHARPMINDER | Pronksiöö 15: me peame rääkima kõigiga, kogu aeg ja nimetama asju oma nimedega

Vähemalt osa vene kooli ebaõnnestunud lõimimisest on seotud laiema Eesti nn hariduspradigmaga, mille lipukiri on igaühe õigus oma arvamusele. See, millisele infole (juhul kui üldse) see arvamus põhineb, on jäänud täiesti tahaplaanile. Poliitiliselt on otsustatud, et väärtusi ei hinnata ja seisukoha eest ei karistata. Iseendast õilsal põhimõttel on aga kaks ohtlikku stsenaariumi. Üks – igaüks võib fännata neid väärtusi ja sümboleid mida tahab ja teismeliste jaoks tähendab see tihti, et mida bravuurikam, seda vingem. Kaks – haridussüsteem ei mõõda, milliseid väärtusi noored omavad. Kui paar aastat tagasi tutvustas Innove riigikogu liikmetele kava hakata tuvastama põhikooli õpilaste ühiskondlikke pädevusi, olid just mõned Keskerakonna venelastest saadikud need, kes kärarikkalt igasugusele väärtuste uurimisele vastu seisid, tehes seda loomulikult demokraatia ja kodanikuvabaduste sildi all. Olgu öeldud, et üks neist – Mihhail Stalnuhhin, juhib riigikogus eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni ja aplodeeris Putini sõda õigustavale kõnele (loe siit ).