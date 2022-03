Neli aastat tagasi Projektibüroo asutanud Andero Mardo ütleb praeguse olukorra kohta, et konkurents on projekteerimise valdkonnas tihe ja ennast lõdvaks lasta kindlasti ei saa. Seda aga pigem heas mõttes, sest erinevalt näiteks ehitajatest on projekteerijad mitmes mõttes üsna soodsas seisus.