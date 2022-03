Meile võib paista, et naftatootjad riigid peale Venemaa asuvad meist kaugel. Sellegipoolest on nende riikide mõju tuntav kõigile autokütuse tarbijaile. Maailma suurim naftat tootvaid riike ühendava organisatsiooni nimi on OPEC. Kuidas on OPECi kui organisatsiooni toimimisloogika?