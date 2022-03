Tähelepanu! Ligi pool miljonit eurot kasutamata Maxima boonusraha on aegumas

„Maxima kliendid kogusid eelmisel aastal ligi 4,3 miljonit eurot boonusraha. Kuigi viimase kuu aja jooksul on paljud eestimaalased oma kasutamata boonusraha Maximas ostusid sooritades ära kasutanud, on siiski kümnendik sellest rahast veel alles,“ rääkis Maxima Eesti müügiosakonna juht Marge Kikas.

Praegu on Maxima klientidel veel 441 360 euro väärtuses 2021. aastal kliendikaartidele kogutud boonusraha kasutamata. „Kutsume Aitäh kaardi omanikke oma boonusraha jääki üle kontrollima, selle kasutamiseks on veel mõned päevad aega,“ märkis Kikas. Seda on võimalik realiseerida kuni 31. märtsini.

Kuigi Maxima raha ei saa vahetada pärisraha vastu, saab sellega tasuda Maximas tehtavate ostude eest. Aitäh kaardile kogunenud boonusrahaga saab tasaarveldada kuni 99% ostusummast ja siin pole vahet, kas ost sooritatakse tavakassas või iseteeninduskassas. Maxima raha jääki on alati võimalik näha ostutšekilt, Aitäh kaardi iseteeninduskeskkonnast või äpist.

Iga-aastaselt säästavad eestimaalased Maxima kliendikaarti kasutades miljoneid eurosid, kuna neile koguneb igalt ostult 1% boonusraha. Mitmel viimasel aastal on see summa küündinud üle 4 miljoni euro aastas. Aktiivseid Aitäh kaardi omanikke, kes külastavad igakuiselt Maxima kauplusi Eestis, on ligi 380 000. Selle aasta esimese kolme kuuga on Maxima kliendid juba kogunud üle miljoni boonust.

Aitäh kaart on üks populaarsemaid toidupoodide kliendikaarte Eestis. Lisaks boonusraha kogumisele saavad Maxima kliendikaardi omanikud erinevaid allahindlusi ja sooduspakkumisi, mis on tavaliselt 40-50% toote tavahinnast. Maxima kliendikaardi saab vormistada igaüks, kes on vähemalt 18-aastane. Aitäh kaardi saab soetada ükskõik millisest Maxima 84 kauplusest üle Eesti. See maksab 1 euro ja on tähtajatu.

Maxima on Baltikumi suurim jaekaubandusettevõte. Eestis annab ettevõte tööd ligi 3700 inimesele. Igapäevaselt teenindavad Maxima kauplused keskmiselt 140 000 eestimaalast. Ettevõte tegutseb Eestis 2001. aastast, olles tänaseks üks suuremaid siinseid tööandjaid ja maksumaksjaid.